Borsa, i dubbi sulla salute economica degli Usa spingono l'Europa. A Piazza Affari torna a salire Leonardo

Come vanno le Borse oggi

Apertura in rialzo per le principali Borse europee: i mercati beneficiano del fatto che gli investitori, preoccupati per la salute economica degli Stati Uniti e la loro politica commerciale, si stanno spostando verso l'Europa. A Francoforte il Dax avanza dello 0,71% a 23.183,35 punti, a Londra l'Ftse 100 sale dello 0,29% a 8.704,85 punti, a Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,59% a 8.168,74 punti e a Madrid l'Ibex-35 lo 0,28% a 13.290,93 punti.

Prime fasi positive anche per la Borsa di Milano con il Ftse Mib a 0,64% e 38.845 punti. Sul listino, Tim sale dello 0,44%, positivi gli industriali (Stellantis +0,98%, Pirelli +1,81%, Leonardo +2,73%) e gli energetici principali con Enel ed Eni rispettivamente a +0,15 e +0,64 per cento. Tra i finanziari, Unicredit +0,36%, Intesa +0,36%, Generali +0,53%, Mps +0,22%, Mediobanca +0,75%e Banco Bpm +0,28%.

Apertura di seduta stabile per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due titoli di Stato resta infatti a 112 punti, lo stesso livello dell'ultimo closing venerdì scorso. Fermo anche il rendimento del BTp decennale benchmark al 3,95%, la stessa quota della vigilia. Il rendimento del Bund tedesco è al 2,84 per cento.