Borse, Europa piatta e Milano in calo nel giorno del giuramento di Trump. Il Bitcoin tocca un nuovo record storico

Borse europee aprono deboli e piatte

Le Borse europee aprono piatte e deboli nel giorno dell'insediamento di Donald Trump negli Usa. Oggi Wall Street è chiusa per la festività del Martin Luther King Day. A Francoforte il Dax avanza dello 0,02% a 20.902,00 punti, a Londra l'Ftse 100 segna +0,01% a 8.505,75 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,11% a 7.718,25 punti e a Madrid l'Ibex-35 avanza dello 0,10% a 11.928,30 punti. A Milano l'Ftse Mib segna -0,08%.

Borsa Milano: piatta nelle prime fasi in attesa del giuramento di Trump

Piazza Affari in calo nelle primissime fasi di una seduta durante la quale l’attenzione degli investitori è tutta sull’insediamento come 47esimo presidente degli Stati Uniti di Donald Trump e sulle aspettative delle future mosse del suo nuovo governo. Il Ftse Mib cede lo 0,29% a quota 36.161 punti.

Sul listino, Tim cala dell’1,60%, tra gli industriali, Stellantis a -0,13%, Pirelli +0,17%, Leonardo +0,70%. Negativi gli energetici principali con Enel ed Eni rispettivamente a -0,91 e -0,18 per cento. Per quanto riguarda i finanziari, Unicredit +0,99%, Intesa +0,08% e Generali -0,17%. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi apre stabile a 113,8 punti (113,6 punti alla chiusura di venerdì). Il rendimento dei titoli di Stato decennali è al 3,641%. Euro in rialzo sul dollaro nei primi scambi della mattinata. La moneta unica, nel giorno dell’insediamento di Donald Tump come presidente degli Stati Uniti, passa di mano a 1,0307 dollari (+0,24%), ed è in rialzo dello 0,11% anche rispetto allo yen (quota a 160,86). Cambio dollaro/yen a 156,09 (-0,12%).

Bitcoin: nuovo record a 108 mila dlr in attesa di Trump

Il Bitcoin tocca nuovi massimi nel giorno del giuramento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il record è a quota 108 dollari, in rialzo del 2,65%.