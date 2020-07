Borse europee stabili, in attesa della Fed. A Milano su Intesa e Tim

Borse europee stabili

Avvio in ordine sparso per le Borse europee, in linea con la chiusura contrastata di ieri nel contesto delle accresciute tensioni tra Usa e Cina e del costante aumento dei contagi a livello globale, che grava anche sulle trimestrali. A Londra l'indice Ftse 100 avanza dello 0,23% a 6.143,15 punti, a Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,40% a 4.948,48 punti e a Francoforte il Dax cede lo 0,09% a 12.823,80 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dello 0,11% a 19.923 punti.

Borsa: sale cauta in attesa della Fed, a Milano su Intesa e Tim

Partenza cauta per Piazza Affari, con il Ftse Mib nei primi minuti di contrattazione è in lieve rialzo a +0,3%. Gli occhi degli investitori sono puntati sulle comunicazioni della Federal Reserve di stasera. Sul paniere principale di Borsa Italiana tonica Intesa Sanpaolo (+1,8%) che ha superato i due terzi del capitale sociale di Ubi (+1,42%); in generale è ben comprato il comparto bancario. Bene anche Tim (+1,42%) sulla partita della rete unica, che appare in accelerazione. In difficoltà gli energetici, con Enel che perde l'1% in vista dei conti di stasera e Saipem che paga quelli del semestre. Avanti tonica Campari, misti gli industriali, dove è ben comprata Fca (+0,6%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre stabile a 151 punti

Lo spread tra Btp decennali e gli omologhi Bund tedeschi apre a 151 punti, in linea con la chiusura di ieri a 150. Il rendimento del decennale avanza all'1,058%.

Borse asiatiche: miste, Tokyo chiude in calo, Nikkei -1,15%

La Borsa di Tokyo chiude in calo, appesantita dal rafforzamento dello yen e sulla scia della chiusura in rosso di Wall Street a causa della delusione per le trimestrali. L'indice Nikkei ha chiuso in ribasso per la quarta sessione consecutiva (-1,15% a 22.397,11 punti) e l'indice Topix è sceso dell'1,28% a 1,549,04 punti.