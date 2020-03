Borse europee: chiudono in profondo rosso. Londra -5,24%, Piazza Affari -3,15%

Borse europee: chiudono in profondo rosso. Londra -5,24% dopo Boris Johnson positivo al coronavirus

Le Borse europee chiudono in profondo rosso sulla scia di Wall Street negativa con perdite intorno al 3%. I mercati sono nervosi dopo lo scontro a Bruxelles sugli aiuti all'economia. Londra è la peggiore dopo la notizia della positività al coronavirus del premier Boris Johnson e del ministro della Sanità. ​L'Ftse 100 di Londra scende del 5,24% a 5.511,25 punti. Il Cac di Parigi cede il 4,23% a 4.351,49 punti. Il Dax di Francoforte cala del 3,71% a 9.630,25 punti. A Milano l'Ftse Mib segna -3,15% a quota 16.822 punti.

Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 180 punti

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 180 punti dopo aver aperto a 164. Il rendimento del decennale all'1,310%. Dopo aver beneficiato della decisione della Bce di sospendere la regola del limite agli acquisti nel programma Pepp come quello del 33% per ciascun paese dell'Eurozona, lo spread risente dello stallo al vertice Ue, dove si è rischiata la rottura e alla fine si è arrivati a un mini-accordo: due settimane per un piano.

Borsa: chiusura in netto calo all'indomani vertice Ue, -3,15%

La Borsa di Milano dopo tre giornate in rialzo ha chiuso la quinta e ultima seduta settimanale in netto calo dopo il vertice Ue che non ha trovato l'intesa sui mezzi comuni per affrontare l'epidemia coronavirus scegliendo di dare 2 settimane ai tecnici dei ministeri delle Finanze per trovare nuove strumenti per portare risorse ai Paesi in difficoltà: Ftse Mib -3,15% a quota 16.822 punti .

Usa: Wall Street paga il piano da 2.200 miliardi non convince - Gli investitori non sono del tutto convinti del piano da 2.200 miliardi di dollari che potrebbe essere approvato oggi dal Congresso per aiutare le famiglie e le imprese Usa. Continuano a temere a una crisi economica causata dalla diffusione del coronavirus negli Stati Uniti. Gli Usa questa settimana hanno superato la Cina e sono il paese con il maggior numero di casi di coronavirus con 85.991 infezioni confermate, mentre i decessi hanno superato 1.296. Gli ospedali nell'area metropolitana di New York e di Seattle sono stati travolti nonostante le severe misure per ridurre il contagio. La borsa continua ad essere spaventata per i possibili sviluppi della pandemia e per questo la volatilita' resta molto elevata. Diversi analisti prevedono un periodo di continui rialzi e ribassi, in attesa di un quadro piu' certo e dell'effettiva efficacia delle misure messe in campo dal governo Usa.