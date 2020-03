Borse europee: future in rialzo, Eurostoxx 50 sale a +5,8%

Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo il tracollo di ieri. Avvio in rialzo per il future Eurostoxx 50 a +5,8%. I future sul Dax guadagnano oltre il 6% e quelli sull'indice Ftse 100 avanzano del 3,5%.

Borse asiatiche: miste dopo tracollo Wall Street

Le Borse asiatiche sono deboli e miste dopo il tracollo di ieri a Wall Street. I listini Usa sono scesi ai minimi dal 1987, con il Dow Jones in calo del 12,9%. I mercati hanno reagito cosi' alle mosse della Fed, dimostrando di non accontentarsi piu' degli stimoli monetari delle banche centrali. Tokyo chiude piatta, in rialzo dello 0,06%, Shanghai cede l'1,2%, Hong Kong lo 0,65%. In Australia Sydney rimbalza e chiude in rialzo del 5,8%. Giu' del 2,8% Taipei e del 2,89% Seul.