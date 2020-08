Borse europee in calo: pesa l’incertezza sugli aiuti dagli Stati Uniti

Le Borse europee aprono in calo. Anche i future di Wall Street sono deboli, dopo la nuova chiusura al rialzo di ieri, con che lo S&P ha quasi sfiorato il massimo storico a 3.380,34 punti. Londra arretra dell'1,03% a 6.220 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,25% a 20.365 punti. Francoforte perde lo 0,27% a a 13.028 punti e Parigi 0,34% a 5.055 punti. Focus dei mercati sui colloqui Usa-Cina del fine settimana e sullo stallo nelle trattative per il quinto pacchetto di stimoli Usa, sul quale dem e Casa Bianca si scambiano accuse reciproche per la mancanza di passi in avanti.