Borse, il rally Biden-Pfizer è già finito. Giù le borse cinesi, europee caute

BORSE, FINITO IL RALLY BIDEN-PFIZER: GIU' LE BORSE CINESI, CAUTE LE EUROPEE

Sembra arrivato il momento del realismo per i mercati azionari europei dopo l'euforia della vigilia. I listini, che ieri hanno vissuto una giornata in rally in scia all'annuncio dell'efficacia del vaccino anti Covid sviluppato da Pfizer e BioNTech, si concentrano ora sulle incertezze che ancora riguardano i tempi per la distribuzione del medicinale, la cui diffusione capillare non potra' avvenire ancora per mesi. I future sugli indici continentali segnalano cosi' un avvio prudente dopo che le Borse asiatiche hanno chiuso si' in territorio positivo, ma rallentando il passo nella seconda parte della seduta. Di certo gli investitori hanno effettuato una consistente rotazione dei portafogli, premiando i titoli piu' colpiti da inizio pandemia, a partire da quelli delle linee aeree e del turismo.

Le Borse europee aprono contrastate, dopo il rally di ieri legato ai progressi registrati da un vaccino anti-Covid. Anche i future a Wall Street sono negativi, a dimostrazione che i listini si stanno riaggiustando al ribasso. Londra avanza dello 0,29% a 6.209 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,14% a 20.810 punti. Francoforte perde lo 0,13% a 13.084 punti e Parigi lo 0,05% a 5.333 punti.

L'incertezza torna tuttavia a essere protagonista anche dal punto di vista politico: gli operatori si interrogano sulla percorribilita' di un accordo negli Stati Uniti per un nuovo piano di sostegno all'economia nel contesto della transizione del potere al presidente eletto Joe Biden, che si preannuncia molto complicata viste le resistenze del presidente uscente Donald Trump. I future sull'Euro Stoxx 50 segnano -0,2%, mentre a Piazza Affari quelli sul Ftse Mib si mantengono sulla parita' (+0,06%). Contrastato il prezzo del petrolio, mentre i timori sulla domanda tornano a riaffacciarsi dopo la corsa di ieri: il Wti con consegna dicembre cede lo 0,2% a 40,21 dollari al barile, mentre il contratto gennaio sul Brent sale dello 0,12% a 42,45 dollari. In rialzo l'oro, che guadagna l'1,3% a 1.888,27 dollari l'oncia.

BORSE ASIATICHE CHIUDONO CAUTE

Borse di Asia e Pacifico caute dopo l'euforia di Wall Street e delle Piazze europee in scia ai risultati positivi dei test del vaccino Pfizer-BioNTech e mentre la Fda statunitense ha dato il via libera d'urgenza all'uso del trattamento anti-Covid a base di anticorpi della Eli Lilly. I future sugli Stati Uniti sono leggermente positivi con le tensioni dopo il voto sulle presidenziali che non si allentano. Trump ha fatto causa alla Pennsylvania, lo stato che ha dato la vittoria a Biden. Tokyo, dopo un avvio in forte rialzo, ha chiuso a +0,26% e Seul a +0,23%. Meglio Hong Kong (+0,76%) e Sydney (+0,66%). Vendite a Shanghai (-0,40%) e Shenzhen (-1,05%) con l'inflazione ad ottobre che ha segnato il passo piu' lento da 11 anni. Sul fronte europeo i listini sono attesi in positivo. Tra i macro in agenda l'indice Zew tedesco, in Italia i dati Istat sulla produzione industriale di settembre, per l'Eurozona il rendiconto finanziario consolidato.