Borse, la guerra manda in rosso l'Asia. Europa in calo. Spread boom: 208 punti

Borsa, petrolio in lieve discesa: verso gli 88 dollari al barile

"Gli investitori vendono le obbligazioni a causa delle prospettive incerte dell’inflazione", sostiene Lyn Graham-Taylor, senior strategist di Rabobank. Lo scenario inflattivo è reso più incerto dalle tensioni geopolitiche, anche alla luce del viaggio di ieri di Biden in Israele. Il presidente Usa ha cercato di ottenere da Netanyahu delle garanzie sull’assistenza ai palestinesi di Gaza, in cambio di impegni a sostenenere finanziariamente sia Israele, sia i palestinesi, anche se i suoi assistenti temono che, sebbene Tel Aviv possa elaborare un piano efficace per infliggere danni duraturi a Hamas, non abbia ancora formulato una strategia di uscita dalla guerra e questo rafforzi il rischio di un allargamento del conflitto.

Le tensioni geopolitiche si riflettono in Asia soprattutto sul listino di Hong Kong, che perde oltre il 2%, sulla scia del calo dei tecnologici, influenzati dalle turbolenze sui tassi, dai rischi di escalation in Medio Oriente e dai deludenti risultati di Tesla, che risente delle restrizioni statunitensi sulle esportazioni dei suoi microprocessori in Cina.

In calo quasi del 2% anche Seul e tra lo 0,5% e l’1% Shanghai, nonostante i buoni dati di ieri sul Pil cinese, abbiano fatto sperare che i recenti stimoli delle autorità di Pechino incomincino, seppure timidamente, a dare dei frutti. Inoltre la paura di un allargamento del conflitto in Medio Oriente ha ripercussioni soprattutto sui prezzi del prezzo del petrolio, che oggi in Asia si sono un po’ raffreddati. I prezzi del petrolio viaggiano in lieve calo sui mercati asiatici. I future del greggio Wti sono scesi verso gli 88 dollari al barile, cedendo parte dei guadagni della sessione precedente, mentre gli investitori continuano a valutare le prospettive dell'offerta globale.

Anche i future sull’EuroStoxx 50 sono in calo, dopo che ieri le Borse europee hanno chiuso in rosso. Sul fronte macro non è bastata la conferma del dato sull'inflazione nell'Eurozona, in raffreddamento al 4,3% a settembre. Si è inoltre allargato ancora lo spread tra Btp e Bund, che ha terminato la seduta sopra 206 punti. La domanda di beni rifugio ha poi spinto i prezzi dell’oro ai massimi di oltre due mesi, in rialzo di oltre l’1%, mentre il dollaro Usa ha continuato la sua avanzata. Oggi, oltre a Powell, è attesa una raffica di interventi di banchieri della Fed, tra cui Jefferson, Goolsbee, Barr, Bostic, Harker e Logan. Inoltre negli Usa usciranno i sussidi settimanali di disoccupazione, la vendita di case esistenti e l'indice manifatturiero Fed di Filadelfia.

Intanto, cresce la tensione sul mercato obbligazionario. Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre la seduta in rialzo 208 punti base contro i 206,4 punti base della chiusura di ieri. Il tasso del decennale balza oltre il 5%, al 5,036%, massimo da novembre 2012.