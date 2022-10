Borse, le trimestrali Usa spingono l'Ue: Milano chiude a +0,9%

Borsa, Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,9%. Vola Telecom Italia (+6,4%)

Le trimestrali Usa spingono in rialzo le Borse Ue. Piazza Affari dopo una giornata in territorio positivo chiude la seduta in rialzo dello 0,9%. Francoforte segna +1,02, Parigi +0,85% e Londra +0,87%. Sul listino milanese bene i titoli delle banche con Unicredit +2,2%, Intesa +2,08%, Bper +1,5%, scattano i valori del risparmio gestito con Mediolanum +1,4%, Poste +3,6%. Ferma Monte Paschi mentre i diritti cedono un altro 7,5% a 0,621 euro. In evidenza Tim (+6,4); le indiscrezioni di stampa riferiscono di uno slittamento nella presentazione delle offerte vincolanti per la rete unica. Tra i titoli migliori anche Diasorin (+4,53%), Buzzi Unicem (+3,81%) e Nexi (+3,76%). Frenano gli energetici e le utility con Tenaris (-1,99%), Eni (-1,13%) e Terna (-1,07%).