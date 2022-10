Borse, Milano apre in calo. Risale lo spread e il gas al Ttf di Amsterdam

Piazza Affari in calo sui timori di una nuova recessione

Piazza Affari parte in deciso calo, in linea con le altre Borse europee. Pesano i timori di recessione innescati dai segnali da 'falco' che arrivano dalla Fed, in attesa della diffusione domani dei verbali dell'ultima riunione della banca centrale Usa. C'è attesa anche per il temuto dato di giovedì sull'inflazione Usa a settembre. In avvio di contrattazioni l'indice Ftse Mib perde l'1,1% a 20.682,65 punti. Sul listino milanese vanno bene i titoli di Recordati +0,88% e Amplifon +0,08%, mentre le perdite maggiori riguardano i bancari con Banco Bpm -2,28%, Unicredit -2,17%, Bper Banca -1,98%, Intesa Sp -1,85%. Male anche Pirelli -2,09% e Leonardo -1,92%.

Continua la tensione sul mercato obbligazionario, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che apre a 238 punti, in rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 232 punti. Il rendimento del decennale sale al 4,713%. Sul fronte valutario, l'euro apre in lieve calo sotto la parità con il dollaro e si avvicina ai minimi di 20 anni toccati il 26 settembre. I forti dati sul lavoro negli Stati Uniti e l'aspettativa che l'inflazione rimarrà ostinatamente elevata, hanno fatto crollare le scommesse su tassi d'interesse non troppo alti fino al 2023 e stanno riportando il biglietto verde verso i massimi del decennio. La moneta unica è scambiata 0,9682 dollari e a 141,17 yen. Dollaro/yen a 145,82.Debole la sterlina che ieri è scesa ai minimi da 10 giorni. La divisa britannica passa di mano a 1,1030 dollari. Euro/sterlina a 0,8777.

In rialzo il prezzo del gas sul Ttf di Amsterdam a 160,5 euro per Mw/h (+4,1%). In lieve calo il petrolio, con Brent e Wti che perdono circa l'1%, comunque sempre sopra quota 90 dollari al barile.