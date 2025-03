Borsa, Europa in rialzo con gli occhi sui dazi. A Milano corre Tim, sprint della Juve dopo il cambio in panchina con Tudor

Borsa, Europa in rialzo con gli occhi sui dazi

Avvio di settimana in rialzo per le principali Borse europee in attesa della diffusione degli indici Pmi del settore manifatturiero e servizi dell'Eurozona. A Francoforte il Dax sale dello 0,76% a 23.065,50 punti, a Londra l'Ftse 100 avanza dello 0,47% a 8.687,00 punti, a Parigi il Cac 40 guadagna lo 0,77% a 8.105,27 punti e a Madrid l'Ibex 35 lo 0,72% a 13.443,78 punti.

Bene anche Milano dove l'Ftse Mib segna +0,55%. Sul listino milanese Tim è tonica dopo che Vivendi ha ceduto venerdì scorso sul mercato oltre il 5%, scendendo al 18,37% dalla precedente quota del 23,75%. Il 18 marzo Vivendi era già scesa sotto la soglia del 20% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di Tim, arrivando al 19,32%, fino all'attuale quota ancora inferiore. A Piazza Affari Tim sale del 2,7% a 0,30 euro.

Apertura tonica anche per il comparto finanziario, con Mediolanum (+2,6%) e Unipol (+1,96%) che guidano i rialzi. Ferrari (+0,69%) non accusa la doppia squalifica rimediata ieri nel Gran Premio di Shanghai. Sul fronte opposto, è invece in lieve calo Leonardo (-0,37%). Fuori dal paniere principale, Juventus (+3,58%) sale con il cambio in panchina: dopo l’esonero di Thiago Motta, la società bianconera ha scelto l’ex Lazio e Verona Igor Tudor per provare a chiudere il campionato in zona Champions.

Sul mercato valutario, l’euro vale 1,0841 dollari (da 1,0824 venerdì in chiusura) e 162,25 yen (da 161,31), mentre il rapporto dollaro/yen è a 149,66 (da 149,02). Poco mosso il prezzo del petrolio, con il Wti di maggio a 68,47 dollari al barile (+0,3%) e il Brent di pari scadenza a 71,7 dollari (+0,2%). In calo dell'1,1% a 42,1 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam. L'oro è stabile a quota 3.024 dollari, mentre il bitcoin sale del 3,3% a 87.131,3 dollari. Infine, lo spread Btp-Bund è stabile a 110 punti base, con i decennali italiani che vengono scambiati al 3,89% in apertura. I titoli di Stato della Germania pagano il 2,78%, mentre i bond francesi il 3,47% per uno Spread Parigi-Berlino di 69 punti base.