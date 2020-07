Borse Ue negative, spread in lieve calo a 165 punti

Seduta in negativo per le principali borse europee. A Piazza Affari, nei primi minuti di scambi, il Ftse Mib registra -0,55% a 19.921,50 punti base. Apertura simile sugli altri mercati azionari del Vecchio Continente. A Francoforte il Dax segna -0,61%, mentre Londra avvia gli scambi a -0,55%, Madrid cede lo 0,84% e Parigi segna -0,68%. A Wall Street, chiusura in positivo ieri, con il Dow Jones che ha guadagnato l'1,78% e il Nasdaq il 2,21%. Sulla piazza asiatica, Tokyo chiude invece in negativo con il Nikkei che lascia sul terreno lo 0,44%.

Sul mercato secondario, apertura in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund, a 165 punti base, uno in meno rispetto ai 166 del closing di ieri. In calo anche il rendimento dei titoli italiani a dieci anni, indicato in avvio di giornata all'1,21% rispetto all'1,24% dell'ultimo riferimento.