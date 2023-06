Brembo, sede legale in Olanda. Continua la fuga all'estero dei marchi italiani

Brembo, ennesima fuga all'estero. Ecco cosa cambia nel concreto

Prosegue la fuga all'estero di importanti marchi italiani, questa volta tocca a Brembo. La società ha annunciato il cambio di sede legale, gli uffici si sposteranno in Olanda. L'azienda di Curno, leader degli impianti frenanti, segue le orme di Campari, Cementir, Ferrari e Media for Europe (Mediaset), spostando la propria sede legale ad Amsterdam. L'operazione - riporta Quattroruote - non influisce in alcun modo sull'attuale struttura dell'azienda bergamasca: la sede fiscale rimane in Italia, le azioni continueranno a essere quotate sulla Borsa di Milano e i vertici hanno assicurato che non ci sarà alcuna "riorganizzazione delle attività operative e delle persone, che continueranno senza soluzione di continuità a operare" nel nostro Paese. L'azienda si prepara ad acquisizioni o fusioni.

"Brembo - assicura il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi - intende continuare a crescere e rimanere competitiva, per essere sempre protagonista in un mercato automotive globale in grande trasformazione. Questa operazione ci consente di adottare una struttura del capitale sociale più flessibile e quindi più coerente con la strategia di sviluppo futuro dell’azienda. L’operazione non incide invece sul business, l’identità, la cultura e la presenza di Brembo in Italia e nelle aree del mondo dove operiamo. Brembo manterrà la propria sede fiscale in Italia. Tutte le sedi produttive e commerciali opereranno in continuità. Per l’organizzazione, le persone e la gestione dell’azienda nulla cambierà e resteremo quotati alla Borsa Italiana. L’Italia in particolare è, e sarà anche in futuro, la priorità strategica per Brembo".