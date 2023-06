Ipo Ferretti, gli yacht arrivano in borsa. In vendita il 26-28% del capitale

Ferretti, il gruppo di Alberto Galassi e le negoziazioni a Milano

Gli yacht di lusso arrivano a piazza Affari. Il gruppo Ferretti accelera sul dual listing a Milano, grazie al via libera da parte della Borsa Italiana. L’inizio del periodo di offerta per l'Ipo - si legge su Milano Finanza - è previsto per il 21 giugno e terminerà il 22 giugno 2023, salvo proroga o cessazione anticipata che saranno rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della società. Offerta lampo che consentirà così al gruppo guidato dal ceo Alberto Galassi di avviare le negoziazioni a Milano, martedì prossimo, il 27 giugno 2023.

L’offerta - prosegue Milano Finanza - consisterà in circa il 26,1% del capitale sociale della società. Nell’ipotesi di vendita di tutte le azioni in offerta e di mancato esercizio dell’opzione di Over-Allotment, le azioni in offerta costituiranno circa il 26,1% del capitale sociale della Società. È previsto che Ferretti International Holding concederà a UniCredit (in qualità di stabilization manager) per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, un’opzione per l’acquisto di azioni aggiuntive al prezzo di offerta. Nell’ipotesi di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta saranno circa il 28,7% del capitale.