Brennero, Salvini fa sul serio: "Avviata procedura Ue contro l'Austria"

Divieti ai tir sul Brennero, Salvini fa sul serio: "Avviata per la prima volta la procedura Ue contro l'Austria"

"I divieti unilaterali dell'Austria sono inaccettabili e insostenibili perché bloccano il principale asse di collegamento tra il sud e il nord Europa e fronte dell'inerzia della Commissione pluriennale, che è vergognoso dopo quattro anni di attesa, di una soluzione negoziata, che non è arrivata. Insieme al presidente Meloni e al ministro Fitto e agli altri ministri competenti, abbiamo deciso per la prima volta nella storia di attivare formalmente la procedura prevista dall'articolo 259 del Trattato Istitutivo dell'Ue". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time, in relazione allo scontro sui blocchi alla circolazione dei camion imposti dall'Austria, per cui l'Italia ha annunciato battaglia.

"Abbiamo predisposto un corposo dossier che raccoglie e analizza tutti i dati scientifici, ambientali ed economici che dimostrano l'infondatezza, l'arroganza e l'ingiustizia della scelta austrica", ha spiegato Salvini. "Entro il 15 maggio la Commissione dovrà decidere se adottare o meno un parare motivato" ma "indipendentemente dalla decisione o meno della Commissione, l'Italia potrà comunque decidere se ricorrere o meno alla Corte". Il ministro ha spiegato che è "la prima volta che l'Italia utilizza questo strumento per cui appare difficile dire quali saranno gli esiti dell'audizione". Ma "ci aspettiamo che i diritti di tutti gli operatori economici vengano finalmente rispettati", ha aggiunto Salvini, sottolineando che "a Bruxelles dovranno scegliere se siamo in una comunità di uguali oppure in una unione economica al servizio degli interessi e delle lobby di alcuni".

"So che l'Italia vuole portare l'Austria in tribunale" per i i blocchi unilaterali al Brennero "e vedremo che cosa farà la Corte di giustizia europea, è il modo più rapido per risolvere la questione. Una sentenza è molto più rapida di qualsiasi procedura di infrazione". Lo ha detto la commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, a margine dei Connecting Europe Days 2024, rispondendo a una domanda sulla procedura avviata dal governo. La questione "va avanti da tempo" e "come Commissione europea abbiamo esaurito tutte le nostre possibilità" di agire "per trovare una soluzione", ha sottolineato.