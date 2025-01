Briatore, spesa folle per comprare il Twiga. E ora la cessione a Del Vecchio rischia di essere un flop

Briatore, la cessione a Del Vecchio rischia di essere un flop

Flavio Briatore deve incassare oltre 6 milioni di euro dalla Lmdv Capital perché la vendita del suo “Twiga” (marchio e 4 ristoranti) non si trasformi in una perdita. In attesa di conoscere la cifra reale della cessione alla holding dell’erede del fondatore di Luxottica da parte della Majestas (holding lussemburghese di Briatore), emergono infatti le cifre di quanto ha pagato lo stesso Briatore ai soci uscenti della Twiga srl.

Questa è la società italiana che possiede l’omonimo noto stabilimento balneare e di cui fu azionista la ministra Daniela Santanché. Un paio d’anni fa la Majestas arrivò al 57% circa, ma è chiaro che per vendere a Del Vecchio lo stesso Briatore doveva liquidare la gran parte degli azionisti. Che poi erano solo due: Dimitri Kunz d’Asburgo, compagno della Santanchè, e il manager Michel Sebastien.

Così qualche giorno fa a Milano davanti al notaio Carlo Munafò s’è presentata Raffaella Fabiano, quale delegata della Majestas e lo stesso Kunz d’Asburgo nella triplice veste di persona, fisica, presidente della sua holding Thor e amministratore unico della Modi srl di Sebastien. La prima quota ceduta a Briatore è stata da parte di Thor la nuda proprietà del 22% di Twiga (compreso l’usufrutto in capo a Kunz d’Asburgo) per 4,29 milioni di euro.

Poi Kunz d’Asburgo come persona fisica ha venduto a Majestas il suo 3,75% diretto per oltre 680mila euro e infine la Modi ha ceduto alla holding di Briatore il 7,28% della Twiga per 1,31 milioni. Le tre operazioni di acquisto, quindi, sono costate complessivamente a Briatore circa 6,3 milioni.

A vendite concluse - e prima della cessione a Del Vecchio - Majestas ora ha il 90% di Twiga e Sebastien è rimasto con il 10%. Gli atti di tutte e tre le vendite specificano che da parte della Majestas i corrispettivi saranno pagati ai cessionari delle quote entro il prossimo 20 marzo, termine entro il quale probabilmente si chiuderà anche la vendita di Twiga a Del Vecchio.