Brics: nel 2024 si uniranno altri 6 Paesi. Putin fa silenzio su Prigozhin

Brics, nel 2024 si uniranno altri sei Paesi

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato che i Brics, il gruppo delle nazioni emergenti che conta Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, accoglierà sei nuovi membri, dall'ininizio del 2024. Tra di essi, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran.

"Abbiamo deciso di invitare la Repubblica Argentina, la Repubblica Araba d'Egitto, la Repubblica Federale Democratica dell'Etiopia, la Repubblica Islamica dell'Iran, il Regno dell'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti a diventare membri a pieno titolo dei Brics. La decisione entrerà in vigore dal primo gennaio 2024", ha dichiarato Ramaphosa durante il vertice di Johannesburg.

Brics, Putin parla ma fa silenzio su Prigozhin



Vladimir Putin non ha fatto menzione dello schianto del jet privato in cui presumibilmente si trovava e avrebbe perso la vita il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Nel breve collegamento video alla riunione dei Brics in corso a Johannesburg, il presidente russo si è attenuto fedelmente al copione, parlando esclusivamente dell'espansione del gruppo Brics "per far sì che cresca la sua influenza nel mondo".