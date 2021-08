Brunello Cucinelli, 21,9 milioni di profitti in crescita. 313,8 di ricavi

Nel primo semestre 2021 Brunello Cucinelli ha registrato un utile netto di 21,9 milioni di euro, che si confronta con una perdita di 47,7 milioni nel primo semestre 2020, quando l'utile dei primi sei mesi del 2019 (pre-pandemia) era stato pari a 25 milioni. I ricavi netti del semestre ammontano a 313,8 milioni (+52,9% sul 2020 e +7,7% sul 2019). Nel secondo trimestre 2021 i ricavi sono stati pari a 149,2 milioni di euro (+13,8% sul 2019).

L'Ebitda del periodo e' di 80,6 milioni (25,7% il margine), contro -3,4 milioni un anno fa e in aumento rispetto ai 79,2 milioni del primo semestre 2019. L'Ebitda esclusi gli impatti IFRS 16 e' pari a 39,9 milioni (12,7% il margine) rispetto a -14,1 milioni al 30 giugno 20201 e a 49,9 milioni al 30 giugno 2019. L'Ebit del primo semestre 2021 ammonta a 25,3 milioni (8,1% il margine), contro -53,3 milioni un anno fa e 39,1 milioni nei primi sei mesi del 2019.

L'indebitamento finanziario netto caratteristico al 30 giugno 2021 e' pari a 96,3 milioni di euro, rispetto ai 136,5 milioni al 30 giugno 2020, che era stato impattato dagli effetti della pandemia, risultando gia' al 31 dicembre 2020 in deciso miglioramento pari a 93,5 milioni. Nel primo semestre, la societa' attiva nel settore moda ha fatto investimenti per 29,9 milioni di euro. Come indicato in una nota, 'siamo sempre piu' fiduciosi nel raggiungere nel 2021, 'anno del riequilibrio', una crescita nell'intorno del +10% rispetto al 2019, con un incremento intorno al +20% rispetto al 2020, e proseguire anche nel 2022 questo percorso di sviluppo, con un incremento del 10% rispetto al 2021 e sane marginalita''.

"Il primo semestre 2021 si e' chiuso con dei risultati molto, molto interessanti. Le vendite delle collezioni Autunno-Inverno 2021 sono partite davvero molto bene, ci pare che il brand stia raccogliendo ampi consensi sia nella sua espressione stilistica che nella maniera di rapportarsi con il territorio e con l'umanita' tutta", ha commentato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della società.

"La raccolta ordini delle collezioni Uomo Donna della Primavera Estate 2022 ormai giunte quasi al termine, e' stata ottima, tutto questo ci induce ad immaginare per l'anno in corso una forte crescita del fatturato intorno al 20% ed a considerare questo tempo una sorta di anno del riequilibrio e per il 2022 ci attendiamo un ritorno a una sana crescita del 10%", ha concluso l'imprenditore umbro.