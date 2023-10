Brunello Cucinelli, fatturato record: +27,5%. Il titolo vola a Piazza Affari

Brunello Cucinelli: il terzo trimestre registra un rialzo del 27,5% nei ricavi

Il marchio di lusso italiano Brunello Cucinelli continua a decollare nel mercato, con una crescita costante dei ricavi. Dopo aver superato la soglia del mezzo milione di euro nei primi sei mesi dell'anno, il gruppo ha annunciato un ulteriore aumento nel terzo trimestre, raggiungendo un fatturato di 818,4 milioni di euro. Questo segna un notevole incremento del +27,5% a cambi correnti (+28,8% a cambi costanti) rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. Nel singolo trimestre, il marchio ha riportato vendite pari a 274,4 milioni, in rialzo del 21,1% a cambi correnti.

Questi risultati positivi testimoniano la solidità e la crescita costante del marchio italiano, specialmente quando confrontati con i risultati del terzo trimestre degli altri protagonisti del settore del lusso. Sebbene la crescita abbia subito un lieve rallentamento rispetto al +31% registrato nel secondo trimestre, il marchio continua a mantenere un andamento solido e positivo.

Una delle chiavi di questo successo è stato il mercato asiatico, che ha registrato un notevole balzo delle vendite, con un aumento del 49,7%. Seguono le Americhe con un aumento del 21,7% e l'Europa con un aumento del 20,2%, escludendo l'Italia, che ha registrato da sola una crescita del 24,5% e rappresenta un'incidenza dell'11,9% sul totale del business. Anche i canali di vendita hanno segnato una crescita positiva, con il settore del retail che ha registrato un aumento del +34,6% e il wholesale un aumento del +17,1%.

Il terzo trimestre è stato complessivamente molto positivo per l'azienda con sede a Solomeo, in provincia di Perugia. I risultati positivi hanno spinto l'azienda a rivedere al rialzo le previsioni per l'intero anno. Attualmente, Brunello Cucinelli punta a chiudere il 2023 con un incremento dei ricavi compreso tra il +20% e il +22%, rispetto alla precedente stima del +19%.

L'azienda ha dichiarato: "Riteniamo che queste nostre attese siano estremamente concrete, partendo dai risultati dei nove mesi e considerando l’ottimo apprezzamento dei clienti per le collezioni autunno/inverno 2023-24 attualmente nei negozi con interessantissimi dati di sell-out. Per il 2024 e il 2025 immaginiamo una sana ed equilibrata crescita nell’intorno del +10%, mantenendo il nostro focus su stile, eleganza, rarità, esclusività del brand".

Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo del marchio omonimo, ha commentato: "Nei primi nove mesi di quest'anno particolarmente bello, abbiamo realizzato un’importante crescita di fatturato e di immagine, e vista la grande qualità delle vendite, immaginiamo di conseguenza un profitto sano e bello. Ci appare forte la richiesta di capi di alta qualità e artigianalità, manufatti che rappresentano quella idea di ‘lusso silenzioso e prezioso’, che riflette la nostra personalità."