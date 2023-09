Brunello Cucinelli compie 70 anni, mega party con star di Hollywood e top model. FOTO

Brunello Cucinelli, il messaggio ai giovani alla sua festa di compleanno: "Tornate a innamorarvi"

Brunello Cucinelli spegne 70 candeline. E festeggia il grande evento nella sua Solomeo, nel cuore dell’Umbria. Con oltre 600 ospiti da tutto il mondo, lo stilista ha festeggiato il suo compleanno nell’anfiteatro che domina la splendida vallata, circondato dai cipressi.

Bianca Balti



Come di consueto, Cucinelli ha voluto lanciare un messaggio di speranza rivolto verso i giovani, considerati dallo stilista come “i paladini dell’umanità”. “A voi giovani che siete le sentinelle di questo nuovo mondo, tornate a credere nei grandi ideali dell’animo umano. Abbiate il coraggio di tornare a sognare, curate le bellezze del mondo e sentitevi responsabili. Affrontate la tecnologia con umanità perché potrebbe rubarci l’anima. Un robot non alza gli occhi al cielo e si commuove. Tornate a innamorarvi, disperatevi per amore e curate il male dell’anima. Proviamo ad essere delle persone per bene”.

Dress code per tutti gli ospiti i colori neutri dal bianco al beige, in armonia con lo stile della maison. Tra gli ospiti Vanessa Kirby, Patrick Dempsey, Jonathan Bailey, Claudio Santamaria che ha recitato un pezzo del Canto nr 4 della Divina Commedia, Ahley Park, Alessandra Mastronardi, Valentina Bellè, David Gandy, Olivia Palermo, Leonie Hanne. Bianca Balti ed Eva Herzigova hanno sfilato insieme a Isabel Goulart, Mark Vanderloo con il figlio Mark Jr, James Turlington e Lucky Blue Smith.

Gli auguri dei social

Molto apprezzato anche sui social, Brunello Cucinelli ha ricevuto numerosi auguri e messaggi di affetto da parte dei suoi fan. Su Instagram, infatti, sotto al post per il suo compleanno, spuntano migliaia di commenti.

"Vorrei congratularmi con lei per il suo compleanno di ieri e augurarle tutto il meglio per il nuovo anno, soprattutto salute, felicità e gioia", ha scritto un utente e fan dello stilista. "Grazie a te per quello che sei e per la tua grande generosità nel condividere il tuo successo, non solo professionale, ma di vita. Sempre orgogliosa di esserti “ amica “ e fierissima di te", si legge ancora tra i commenti.

E ancora: "Che splendide parole! La sua nobiltà d’animo mi rende orgogliosa di essere nata il suo stesso giorno. Complimenti per tutto e logicamente buon compleanno!".