Modella tedesca spende 150 mila euro per allungarsi le gambe

Chirurgia estetica, la modella Theresia Fischer ha speso 150 mila euro per "guadagnare" 14 cm di altezza

L’intervento di allungamento delle gambe solitamente è indicato per persone che – per i più disparati problemi – non raggiungono un’altezza adeguata da adulti. Statisticamente, ha svelato il Guardian, sono in maggioranza uomini che richiedono di sottoporsi a questo intervento chirurgico molto invasivo e doloroso e la ragione principale di questo divario di genere è attribuibile al fatto che dal punto di vista socio-culturale avere un’altezza modesta è molto meno accettato per le persone di sesso maschile.

La storia della modella Theresia Fischer però contraddice questo stato di cose. La 31enne tedesca infatti, pur avendo un’altezza di partenza pari a un metro e sessantotto, ha deciso di spendere circa 150 mila euro per sottoporsi all’allungamento delle gambe attraverso due interventi, dilatati nel tempo, che le hanno “regalato” ben 15 centrimetri in più.

Tutto è iniziato nel 2016, quando il marito - oggi ex – Thomas Behrend le ha proposto l’idea. Fischer si è convinta e a all’età di 24 anni è ricorsa all’inserimento di steli telescopici regolabili nelle tibie – progressivamente estensibili – che le hanno fatto acquisire 8,5 centimetri in più. Successivamente, la modella ha subito un altro intervento lo scorso marzo per ulteriore allungamento delle gambe, questa volta di 5,5 centimetri, per un ammontare complessivo di circa 128.000 sterline.