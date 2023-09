"Ma chi si crede di essere? Lady Gaga?". Rissa furibonda tra Malgioglio ed Elettra Lamborghini

Malgioglio furioso contro Elettra Lamborghini: "Andate tutti a fanculo". Rissa al Padova Pride

Nessuno aveva mai visto Cristiano Malgioglio tanto arrabbiato. Alla chiusura del Padova Pride, il cantautore si sarebbe infuriato contro la starlette ed erede miliardaria Elettra Lamborghini e il suo entourage.

La motivazione, secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe stato un viaggio in aereo. Nel dettaglio, infatti, l’agente della Lamborghini avrebbe chiesto a Malgioglio di far esibire prima la cantante perché rischiava di perdere un volo privato che avrebbe avuto poco dopo.

“Andate tutti a fanculo, ma chi si crede di essere? Lady Gaga?”, avrebbe risposto senza troppi indugi il cantautore siciliano. “Io non cambio la scaletta”, avrebbe continuato, “fosse stato un volo di linea avrei potuto capire, ma se è privato la può aspettare. C’è gente che non ha i soldi neanche per dare il latte ai bambini...”.

E, come scrive ancora Dagospia, giù con urla e improperi come mai prima d'ora. Perfino Carmen Russo, ospite della Kermesse, si sarebbe spaventata per la furia dell’amico e avrebbe tentato di calmarlo senza successo.