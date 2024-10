Bruno Barbieri, il giudice di Masterchef ha perso il tocco magico. Non brillano i conti della sua società: nel 2023 utile azzerato

Bruno Barbieri ha perso il tocco magico: non brillano i numeri della sua Bru and Co

Non brillano i numeri della società di Bruno Barbieri, il noto cuoco nato a Medicina (Bologna) nel 1962 e uno fra i giudici più severi di “Masterchef”. La sua Bru and Co srl costituita 10 anni fa e che ha come oggetto sociale la “gestione in conto proprio di eventi inerenti a corsi e convegni in materia di cucina”, ha infatti da poco chiuso il bilancio 2023 con ricavi che sono diminuiti anno su anno da 442mila euro a 364mila euro, ma soprattutto con un utile pari a zero euro rispetto al profitto di oltre 300mila euro segnato nel 2022.

La società di Barbieri, nata appunto nel 2014, ha un attivo di 2,4 milioni costituito da 617mila euro di liquidità e asset finanziari non immobilizzati per 1,8 milioni e può contare peraltro su un patrimonio netto di 2,2 milioni quasi tutto costituito da utili segnati negli esercizi precedenti e portati a nuovo. In passato Barbieri è stato fra l’altro socio con il 16% della Babs srl che è stata messa in liquidazione nel 2019 e socio accomandante del ristorante Il Trigabolo di Argenta (Ferrara), uno dei “miti” della cucina italiana alla stregua di Peppino Cantarelli, di Paraccucchi del San Domenico di Imola e di Gualtiero Marchesi, ma chiuso nel 1993.