Btp Green, Conte vuole accelerare. Ma la burocrazia ci mette lo zampino

Btp Green, avanti tutta. L’ultimo tassello della cornice amministrativa necessaria al lancio del primo titolo di Stato italiano verde, scrive oggi MF-Milano Finanza, sarebbe in dirittura d’arrivo. Si tratta della nomina del Comitato Interministeriale che avrà il compito di indicare gli investimenti pubblici che potranno essere effettivamente finanziati con questo strumento.

La nomina avverrà tramite un decreto apposito e il coordinamento, come previsto dalla legge di Bilancio 2020, sarà in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se tutto andrà per il verso giusto il lancio del primo Btp green potrebbe effettivamente avvenire entro la fine del 2020, come originariamente previsto e ribadito anche nell’aggiornamento delle linee guida sulla gestione del debito pubblico dello scorso aprile.

Di certo, continua il quotidiano di Class, bisognerà prima che il Comitato si insedi e che inizi il suo lavoro per la definizione dei criteri per l’elegibilità degli investimenti al finanziamento tramite il nuovo strumento di debito, e si dovranno indicare poi anche i singoli capitoli di bilancio, in capo a ogni Ministero, che potranno essere candidati.