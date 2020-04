Btp,Gualtieri si fa in casa il Coronabond.In arrivo diverse emissioni nel 2020

Il Tesoro sta lavorando all'emissione di "un nuovo strumento di tipo nominale, particolarmente semplice e privo di meccanismi di indicizzazione, specificatamente dedicato agli investitori retail, che potra' essere proposto in piu' occasioni durante l'anno".

L'annuncio e' arrivato ieri nell'aggiornamento delle Linee guida sulla gestione del debito pubblico reso noto dal ministero dell'Economia. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri aveva anticipato il lancio dello strumento in una intervista a Il Sole 24 Ore nei giorni scorsi. Il nuovo strumento non si sovrapporra' al Btp Italia, strumento gia' ampiamente noto presso la comunita' finanziaria ed il segmento retail, che "verra' proposto attraverso le modalita' standard utilizzate finora con almeno un'emissione nel corso dell'anno".

Il lancio di questo nuovo strumento punta, nelle intenzioni del Tesoro, ad un coinvolgimento piu' ampio degli investitori retail in questo contesto di aumentate esigenze di finanziamento del settore pubblico". Queste emissioni hanno "l'esplicito obiettivo" di contribuire alla copertura dei provvedimenti gia' varati e ancora da varare da parte del Governo per fronteggiare la crisi sanitaria ed economico -finanziaria prodotta dalla diffusione del virus Covid-19".

Le altre misure adottate dal Tesoro per le maggiori esigenze di finanziamento includono anche un "incremento delle quantita' offerte in asta", un incremento delle quote dei collocamenti supplementari riservati agli operatori specialisti (un ulteriore 5%), il maggiore ricorso alla modalita' di collocamento tramite sindacato per il lancio di nuovi benchmark con scadenza pari o inferiore ai 10 anni sia sul comparto nominale che indicizzato all'inflazione e l'introduzione di una facility riservata agli Specialisti in Titoli di Stato, tramite la quale sara' possibile effettuare, nelle settimane libere dalle aste, emissioni di uno o piu' titoli off-the-run.