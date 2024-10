Btp, la rivincita dell'Italia: il 2024 un anno positivo. Superate Francia e Germania: non più prime della classe in Ue

Titoli di Stato, Italia meglio di Francia e Germania. I dubbi dei mercati sulle due grandi malate d'Europa

Dal mercato europeo dei titoli di Stato arriva un segnale molto chiaro e in controtendenza rispetto agli anni precedenti. La fiducia nell'Italia è superiore a quella verso Francia e Germania. Il rendimento dei Btp decennali italiani certifica questo dato: sono gli unici in calo significativo da inizio anno (-19 punti base dal 3,70% al 3,51% di ieri), mentre quelli francesi sono saliti di 46 punti base (dal 2,56% al 3,02%) e quelli tedeschi di 25 (dal 2,03% al 2,28%). Il 2024 - riporta Il Sole 24 Ore - è stato un anno positivo per l’Italia e per i BTp, mentre invece è stato negativo per la Francia e per la Germania. In parole povere, i Paesi virtuosi sono percepiti un po' meno primi della classe e la storica pecora nera è vista un po’ meno nera dagli investitori. L’Italia migliora, Francia e Germania sollevano più dubbi sui mercati.

Sebbene i BTp restino con i rendimenti più elevati in Europa (primato non certo lusinghiero), se si guardano i movimenti relativi si nota chiaro - prosegue Il Sole - il giudizio del mercato. Che poi è lo stesso delle agenzie di rating: l’Italia è credibile. Che Parigi sia la sorvegliata speciale sui mercati non è una novità di oggi. Lo spread tra i titoli francesi e quelli tedeschi è salito da 53 a 74 punti base. I motivi non bisogna chiederli agli investitori, basta confrontare il comunicato con cui venerdì Scope Ratings ha declassato il giudizio sulla Francia da "AA" a "AA-" e quello con cui Fitch ha migliorato l’outlook sull’Italia da "stabile" a "positivo" pur lasciando il rating a "BBB".

Tutto questo è stato però offuscato nella giornata di ieri, dove i mercati hanno bastonato un po’ tutti. Le Borse hanno chiuso tutte in frenata, dopo i massimi di venerdì: Milano -0,71%, Francoforte -1,02%, Parigi -1,01%, Londra -0,48%. I titoli di Stato hanno perso terreno, con lo spread tra BTp e Bund risalito da 117 a 123 punti base. E l’oro è arrivato oltre 2.739 dollari l’oncia.