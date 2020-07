"Btp, siamo positivi sul debito italiano". Parola del colosso Usa BlackRock

"Il debito pubblico italiano? Siamo positivi sui Btp mentre abbiamo una view più neutra sul debito europeo". Se lo dice BlackRock, leader dei fondi globale che investe 7.500 miliardi di dollari, un terzo in Europa e la prima finanziaria non bancaria nominata agente operativo per il quantitative easing della Federal Reserve, la banca centrale americana, allora possiamo dormire sonni più tranquilli mentre il rapporto debito/Pil del nostro Paese sta per sfiorare il 160% del Pil. Presentando l'outlook per la seconda metà del 2020, Bruno Rovelli, chief investment strategist del colosso dell'asset management in Italia fondato da Larry Fink , ha infatti spiegato come non appare preoccupante al momento la prospettiva di un deciso aumento dell'indebitamento dello Stato.





I motivi sono due: in primis, perchè il mondo è destinato a convivere con livelli più alti di debito. E poi perché gli emittenti sovrani stanno ricevendo il supporto della politica monetaria della Banca centrale europea che è nettamente superiore a quello che si èavuto con la grande crisi finanziaria di dieci anni fa.

"Rispetto ad allora - ha spiegato lo strategist - l'Italia ha compiuto degli importanti passi in avanti e ad esempio ora può contare su un surplus delle partite correnti mentre allora accusava dei deficit. Inoltre vi è un sostanziale equilibrio fra la posizione finanziaria del settore pubblico e quella del settore privato. Rispetto ad allora, l'Italia oggi non ha bisogno di un significativo aggiustamento della sua posizione economico-finanziaria e a questo va aggiunto il notevole progresso registrato con una forte reazione di politiche a livello paneuropeo dove si sono avute misure molto significative sia a livello monetaria che fiscale".



Il fondatore e presidente di BlackRock Larry Fink

Oltre che sul debito, BlackRock è positiva anche sull'azionario italiano: "In questo caso - ha detto Rovelli - la nostra view sull'azionario italiano è in linea con la view positiva che abbiamo sull'azionario europeo su cui siamo passati ora a sovrappeso da sottopeso perche' i governi europei sembrano aver fatto un lavoro migliore nel procedere alla rimozione delle misure di lockdown senza dar vita a una ripresa delle infezioni come si sta invece registrando negli Stati Uniti.

Nel caso del debito invece la nostra view sull'Italia è diversa da quella che abbiamo per il debito sovrano europeo dove siamo piu' neutri perche' i rendimenti sono ormai estremamente compressi con la prospettiva di rimanere tali a lungo datala posizione fortemente accomodante della politica monetaria".