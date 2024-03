Bufarma, creme e lozioni con latte di bufala: svolta per il mondo "skincare"

Creme e lozioni con latte di bufala, la scoperta di un imprenditore napoletano rivoluziona il mondo della skincare

Bufarma è un'azienda con sede a Napoli che si distingue nel mercato della cura della pelle grazie a una combinazione unica di tradizione e innovazione. Fondata da Massimiliano Galdiero, un imprenditore napoletano con un background accademico in microbiologia acquisito presso l'Università di Cambridge, l'azienda ha fatto della ricerca e della valorizzazione delle risorse naturali del Sud Italia il suo punto di forza.

La chiave del successo di Bufarma risiede nella scoperta delle proprietà benefiche del latte di bufala. L'ingrediente naturale, noto per la sua ricchezza di lipidi e calcio, è diventato infatti il fulcro della linea di prodotti dell'azienda. Utilizzando antiche ricette di famiglia e integrandole con la moderna ricerca scientifica, Bufarma ha sviluppato una gamma di creme e lozioni ideali per pelli sensibili, secche e delicate.

Ma Bufarma non si ferma qui. L'azienda si impegna anche per la sostenibilità ambientale, utilizzando ingredienti botanici provenienti dal Sud Italia, e il packaging dei prodotti è stato progettato con materiali riciclabili. Inoltre, la gamma di prodotti Bufarma non si limita alla cura quotidiana della pelle. L'azienda ha sviluppato anche soluzioni specifiche per problemi come l'herpes labiale, utilizzando ingredienti naturali come le bucce di castagne.

L'espansione internazionale di Bufarma è stata rapida e ben accolta. Oltre alla presenza online, i prodotti dell'azienda sono distribuiti anche negli Emirati Arabi. Questo successo ha attirato l'attenzione di figure di spicco come Kiera Chaplin, rinomata modella e imprenditrice, che ha accettato di essere ambasciatrice del marchio, contribuendo a consolidare la reputazione di Bufarma a livello globale.