Buffon sale in cattedra e apre una scuola di trading finanziario

Da mago del pallone a mestro di trading finanziario: Buffon apre una scuola, la nuova Sportfolio srl

Da appassionato di trading finanziario a maestro di futuri trader: è la nuova avventura imprenditoriale di Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio. Qualche giorno fa, infatti, a Torino davanti al notaio Giuseppe Gianelli si sono presentati Elena Motta quale amministratore di Petaluda srl, lo stesso Buffon quale amministratore unico di Gila First srl e Marco Casario quale amministratore unico delle società olandesi Marco Casario Holding Bv e della controllata The 10mn Trader Bv e Gianpiero Mosca.

I quattro hanno costituito la nuova Sportfolio srl basata a Roma il cui capitale è stato ripartito al 33% ciascuno fra Petaluda, Gila First e The 10Mln Trader mentre l’1% restante è stato rilevato da Mosca. La newco, di cui la Motta è stata nominata amministratore unico, ha come attività la “produzione di contenuti a scopo divulgativo e informativo” di “di intrattenimento legati al tema finanza ed educazione”, legata “al modo dello sport”, lo “sviluppo di piattaforme digitali”, pubblicità e sponsorizzazioni, servizio di commercio elettronico, l’assunzione di azioni e obbligazioni, varie attività di consulenza legate al patrimonio e ai marchi.

I soci di Buffon (che ha l’80% di Gila First e la moglie Ilaria D’Amico il restante 20%) sono interessanti. Di Petaluda, infatti, sono azionisti al 33,3% ciascuno la Motta, Mario Fabbri e Davide Biocchi. La Motta è stata per lungo tempo un’alta dirigente di Directa Sim, società di intermediazione finanziaria quotata controllata e presieduta dal finanziere torinese Massimo Segre, Fabbri è dal 2020 vicepresidente della stessa Directa Sim e Biocchi è un noto trader professionista. Infine Casario, trader ed investitore professionista, è uno dei maggiori esponenti nella scena del trading online italiano e sul suo canale YouTube ogni giorno racconta e analizza in diretta ciò che accade sui mercati finanziari.