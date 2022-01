Buitoni, fine di un marchio: Nestlè blocca la concessione a Newlat

Buitoni, Nestlè non rinnova la concessione del marchio a Newlat. La multinazionale svizzera si impegna a non cederlo per 18 mesi

Buitoni, uno dei marchi storici del food italiano, è destinato a scomparire. Dopo 13 anni infatti la multinazionale Nestlè che detiene il logo ha deciso di non confermare la concessione a Newlat Food Spa, azienda nel settore agroalimentare che nel 2008 acquistò il pastificio nato a Sansepolcro (Arezzo) addrittura nel 1827 su iniziativa di Giulia e Giovanbattista Buitoni. Il suo logo è comparso anche sulle maglie del Napoli di Maradona, che nella stagione 1986-87 vinse il suo primo campionato e la Coppa Italia. La fabbrica rimarrà attiva ma verranno realizzati solo i prodotti di altri marchi come Delverde, Polenghi e Giglio. Nestlè dal canto suo si impegna a non cedere il logo Buitoni per 18 mesi.

Buitoni addio, Newlat punta su altri marchi e ridurre le spese in royalties

Nel momento in cui Newlat è approdata in Borsa nel 2019 sotto la guida di Angelo Mastrolia sono iniziate le voci sul fatto che l'azienda avrebbe potuto rinunciare a Buitoni, il suo marchio piò noto che rappresentava circa il 16% del fatturato totale. Nella documentazione per la quotazione, riporta il Sole 24 Ore, era stato chiarito che non c'era l'intenzione di rinnovare il contratto con Nestlè, segnando così la fine di Buitoni dal 31 dicembre 2020 per i Paesi extra Ue e dal 31 dicembre 2021 per l'Europa.

La scelta di abbandonare il brand è motivata dal fatto di voler puntare su marchi propri come Delverde, che ha un posizionamento più alto, ma anche limitare le spese. Le royalties versate a Nestlè sono infatti di 1,7 milioni di euro l'anno, per un totale di 22 milioni di euro dal 2008. Recentemente Mastrolia aveva lasciato intendere che avrebbe potuto acquistare il marchio Buitoni ma al momento non ci sono riscontri in tal senso.