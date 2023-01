Buoni postali: sui rimborsi si applicano i tassi d'interesse

Nuove sentenze positive dei Tribunali e delle Corti di merito che riconoscono il diritto dei consumatori, titolari di buoni postali fruttiferi, di ottenere il maggior rimborso, come previsto dai tassi di interesse stampigliati sui titoli. Per ultimo è il Tribunale di Velletri (sentenza n. 2113 del 16/11/2022) a confermare l'orientamento giurisprudenziale già in passato seguito dalle Corti di Appello di Firenze e Napoli e dai Tribunali di Trapani, Napoli e Santa Maria Capua Vetere.

Esulta il Codacons: "La giurisprudenza di merito è ormai costante in questo senso, come anche sostenuto dalla nostra Associazione i risparmiatori hanno diritto ad ottenere le somme che gli spettano e che sono concretamente indicate dai titoli in loro possesso, a nulla potendo valere quanto affermato da Poste, circa il fatto che devono essere riconosciuti interessi inferiori, basandosi su variazioni dei Decreti Ministeriali non correttamente indicate nei titoli."