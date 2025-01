Burberry si rimette in carreggiata, le vendite del terzo trimestre battono le attese

Burberry, casa di moda di lusso britannica quotata a Londra, ha chiuso il terzo trimestre (al 28 dicembre 2024) dell'anno fiscale 2025 con ricavi retail di 659 milioni di sterline, in calo del 7% reported FX e del 3% CER.

Le vendite comparabili dei negozi del terzo trimestre sono diminuite del 4% nel periodo, ma hanno battute le attese. Ecco le prestazioni variabili in ciascuna regione: le Americhe sono cresciute del 4%, spinte dalla spesa locale; l'EMEIA è diminuita del 2% con un calo simile sia nella gente del posto che nei turisti; L'Asia Pacifica è diminuita del 9%, mentre la Cina continentale è scesa del 7%. Gli analisti avevano previsto un calo del 12% nelle vendite comparabili. "Da quando abbiamo lanciato Burberry Forward a novembre, ci siamo mossi a ritmo sostenuto per far progredire la nostra strategia per riaccendere il desiderio del marchio, migliorare le nostre prestazioni e guidare la creazione di valore a lungo termine", ha detto il CEO Joshua Schulman.

"L'accelerazione delle nostre categorie principali rafforza la nostra convinzione che Burberry abbia maggiori opportunità dove abbiamo la maggiore autenticità e che il nostro piano strategico fornirà una crescita sostenibile e redditizia nel tempo - ha aggiunto - Tuttavia, riconosciamo che è ancora molto presto nella nostra trasformazione e c'è ancora molto da fare". Sebbene Burberry riconosce di essere ancora all'inizio della trasformazione, si dice incoraggiata dalla risposta di clienti e partner durante il periodo festivo. Alla luce della performance del terzo trimestre, è ora "più probabile" che i risultati del secondo semestre compenseranno ampiamente la perdita operativa rettificata del primo semestre, nonostante l'incerto contesto macroeconomico.