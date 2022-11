Busta paga, bonus in arrivo a dicembre: chi riceverà il triplo dei soldi

Busta paga, dalla tredicesima a una “bella sorpresa”: mega bonus in arrivo

Tra poco più di due settimane si apre ufficialmente uno dei mesi più “affascinanti” dell'anno. E non solo per la bellezza del Natale, la neve in arrivo e qualche giorno di sano relax da concedersi: anche le busta paga di milioni di lavoratori saranno protagoniste di una “bella sorpresa”. Tra aumenti di stipendio, arretrati e tredicesima 2,2 milioni di persone riceveranno a dicembre un una maxi busta paga con rialzi addirittura triplicati. Secondo gli ultimi calcoli le cifre saranno superiori ai 5mila euro. Capiamo bene chi e perchè si metterà in tasca questi aumenti.

Bonus busta paga, a dicembre maxi aumenti: ecco per chi

Quello che è in arrivo a dicembre non è un vero e proprio aumento di stipendio bensì una sorta di “bonus” che- come detto in precedenza- toccherà le tasche di milioni di italiani. In particolare, i dipendenti pubblici. Infatti, grazie al rinnovo di alcuni contratti, per il mese di dicembre arriveranno alcune novità importante. Nello specifico la svolta riguarderà il comparto sanitario, la scuola e i lavoratori di regioni, enti locali e camere di commercio.