Butti ottiene le deleghe sulle telecomunicazioni: showdown sulla rete unica

Alessio Butti ottiene le deleghe sulla rete unica

Non che ci fossero molti dubbi in proposito, ma ora è ufficiale: Alessio Butti, sottosegretario all’innovazione tecnologica, ha ricevuto da Giorgia Meloni le deleghe che riguardano le telecomunicazioni, la banda ultralarga, il cloud e i servizi 5G. Ma, soprattutto, sulla rete unica. E qui da qualche giorno si registra un nuovo, brusco stop dopo mesi di trattativa. Come riportato da Repubblica, ad esempio, la premier avrebbe deciso di fare piazza pulita degli accordi tra Cdp, Tim e Open Fiber (prorogati lo scorso 29 ottobre) per la realizzazione della famosa – e famigerata – rete unica.

Di più: secondo quanto può riferire Affaritaliani.it, il sottosegretario Butti, che non ha mai nascosto l’insofferenza per il piano che era stato messo in atto dal Governo Draghi, vuole sparigliare le carte. Fonti bene informate garantiscono che il Progetto Minerva – che prevede lo scorporo dell’azienda e la cessione di alcuni asset pregiati per abbattere il debito – può funzionare solo a patto che non vi sia un’opa di Cassa Depositi e Prestiti per rilevare Tim. Ma Butti aveva già dichiarato che l’obiettivo finale è uno solo: una rete unica, non verticalmente integrata e italiana. Tradotto: bisogna trovare il modo di allontanare i francesi di Vivendi da Tim.

La quale oggi vale in Borsa meno di 5 miliardi (Kkr ne aveva garantiti 11 e, come può riferire Affaritaliani.it era pronto in sede di offerta vincolante ad arrivare anche sopra quella soglia). Vivendi, dal canto suo, continua a valutare la rete intorno a 31 miliardi, contro i 15 offerti da Cdp. Una distanza incolmabile, secondo alcuni. Ecco perché lo stesso ceo Pietro Labriola si trova in difficoltà. A proposito di comunicazione, sembra che Labriola abbia assoldato anche dei consulenti specifici per aiutarlo a gestire al meglio la situazione.