Cacao a peso d'oro, prezzi raddoppiati. Colpa della speculazione

Cacao, prezzi raddoppiati a causa della speculazione. Ecco quanto costa

Ora il cacao si vende a peso d’oro. Negli ultimi tempi, le quotazioni della squisita materia prima sono cresciute alle stelle arrivando a toccare i 5.500 euro a tonnellata. Ma che cosa si cela dietro questo exploit dei prezzi? La colpa è dei cosiddetti hedge fund, i fondi speculativi, ovvero quei fondi comuni di investimento privato che puntano al rendimento assoluto, a prescindere dall’andamento del mercato. Sul mercato del cacao, scrive Gambero Rosso, questi fondi hanno costruito una posizione rialzista di più di 8 miliardi di euro comprando futures, ovvero quei contratti a termine che sanciscono l’impegno all’acquisto del cacao in futuro a un prezzo già prefissato e più alto.

Ma, nel dettaglio, come spiega al Financial Times Martijn Bron, ex responsabile globale del commercio di cacao per Cargill, non sono gli hedge fund la causa diretta dell’aumento di prezzi, ma possono, però, “amplificare movimenti di mercato fondamentalmente giustificati a livelli estremi”. Ebbene, attraverso questa strategia finanziaria, il prezzo del cacao è raddoppiato rispetto al 2023.

E, ovviamente, non saranno di certo i coltivatori a trarre vantaggio da questi aumenti, almeno non fino a ottobre, momento in cui si ristabiliranno i pagamenti sulla base delle quotazioni della materia prima.