Cafezal lancia il crowdfunding per aprire nuovi locali: raccolti 700mila euro

Raccolta boom di Cafezal: il concept di torrefazione e caffetteria moderna specializzato in Specialty Coffee

Gli Specialty Coffee, i caffè più pregiati al mondo, piacciono agli investitori. Partenza boom per l’equity crowdfunding di Cafezal, il concept di torrefazione e caffetteria moderna che ha fatto conoscere e ha diffuso a Milano la cultura degli Specialty Coffee. A una settimana dal lancio dell’operazione, lo scorso mercoledì 28 febbraio, è già stato raggiunto più della metà (700.000 euro) del target massimo di 1,2 milioni di euro. Ma il successo è stato chiaro fin da subito: nelle prime 24 ore la raccolta ha superato la soglia di 400.000 euro, obiettivo minimo dell’operazione organizzata da Mamacrowd (la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding).

Cafezal Corso Magenta 1



Le nuove risorse saranno destinate allo sviluppo di un piano di espansione che prevede l’apertura di nuovi locali in alcune delle principali regioni del Centro Nord Italia e l’avvio della scalata all’estero, partendo da Lisbona. Attualmente Cafezal Specialty Coffee Roasters è un business urbano che comprende tre shop a Milano: il negozio di via Solferino 27, il grande Coffee Hub di Viale Premuda 14 e il locale di Corso Magenta 96.

Cafezal Via Solferino 2



Storia di un successo imprenditoriale

Il primo punto vendita aperto è stato quello in via Solferino (zona Brera), nel 2017, che si è consolidato negli anni successivi, anche nel periodo più duro della pandemia, come micro-torrefazione con caffetteria. L’idea di proporre ai milanesi un locale di Specialty Coffee è stata di Carlos Bitencourt, ingegnere industriale brasiliano che, dopo 15 anni in giro per il mondo per importanti società di consulenza, grazie alla sua grande esperienza in operazioni industriali e finanziarie, ha deciso di fermarsi in Italia – dove era arrivato e ha lavorato per 6 anni per Boston Consulting Group – per dedicarsi alla sua passione per il caffè di alta qualità. “Ho voluto creare un concept moderno e dalle potenzialità di espansione in Italia e all’estero partendo da Milano, la città che è l’epicentro italiano degli affari e attrae una movida internazionale – spiega il Ceo di Cafezal – Il nostro è un business di nicchia che prima praticamente non esisteva nel settore food retail. Io appartengo al mondo della caffetteria specialty, ma sono sempre stato affascinato da design, stile e soprattutto estetica della caffetteria italiana. A mio avviso la caffetteria specialty, unita a questi aspetti, ha una forza internazionale di crescita, uscendo della nicchia e diventando un modello di avanguardia”.

Carlos Bitencourt Corso Magenta 1



Nella primavera del 2022 Bitencourt ha lanciato il nuovo Coffee Hub di viale Premuda (nel quartiere Risorgimento, una zona residenziale vivace a 15 minuti a piedi da Piazza Duomo, animata da negozi e locali di tendenza). È uno spazio di 450 metri quadrati che rappresenta un centro di eccellenza del caffè. Oltre ai locali della caffetteria moderna e del ristorante per il servizio di colazione, pranzo e brunch, il locale ospita la nuova torrefazione di Cafezal, una zona Coffee Academy (corsi per appassionati e professionisti del settore), uno spazio co-working ed anche un Members Club, uno “speakeasy” esclusivo dedicato agli appassionati di caffè.

Un anno dopo, nel maggio 2023, Cafezal ha aperto il suo terzo shop in un elegante edificio liberty di inizio 900 di corso Magenta, una delle zone più prestigiose della città. “Qui l’idea – spiega il founder di Cafezal – è stata quella di unire l’eccellenza e la sostenibilità di una caffetteria moderna con l’estetica di un antico caffè milanese. Il brand Cafezal non è ‘chiuso’, sempre uguale, ma si adatta ai contesti dove apre”.

Cafezal



Nel frattempo il gruppo è anche diventato fornitore di caffè di alta qualità per oltre 30 importanti realtà del settore HoReCa, in Italia e all’estero, fra le quali spicca il gruppo Giacomo Milano che, nei suoi 8 locali, serve solo gli Specialty Coffee di Cafezal.

Tre aperture e l’espansione nel settore HoReCa, in anni non facili per il mondo della ristorazione, che indicano la validità di un modello di business misurabile anche con una value proposition cresciuta esponenzialmente dai 2 milioni di euro del dicembre 2021, ai 4,7 del febbraio 2023 fino ai 6,75 attuali.

Un top player della caffetteria moderna

I fattori che rendono Cafezal un top player nel mondo della caffetteria moderna sono molteplici. Lavora solo con Specialty Coffee, un presupposto basilare per il progetto. Ma soprattutto interpreta la caffetteria moderna come una proposta di lifestyle per tutti gli amanti del caffè. Innanzitutto con una particolare attenzione all’uso di macchine e strumenti di alta tecnologia dalla grande efficienza energetica, per un business sostenibile e in grado di valorizzare al meglio il caffè. Poi lavorando a quattro mani assieme alle aziende di design, per la realizzazione di ambienti e arredi in grado di valorizzare l’esperienza di degustazione.

La partnership con i fornitori è poi molto attenta al rispetto dei requisiti di salubrità, alla disponibilità di prodotti a chilometro zero e per diete speciali. Il rapporto con i produttori di caffè specialty all’origine è diretto, con lo stesso Carlos Bitencourt che va di persona a scegliere i chicchi nelle piantagioni e i produttori che vengono a Milano a raccontare e spiegare la loro realtà.

La missione di Cafezal sin dall’inizio, spiega il Ceo, è stata quella di “essere sul mercato la proposta che rappresenta tutto il mondo latino, sia Europeo che Americano. Allo stile, al design e alla forte cultura del caffè tipicamente italiani uniamo l’accoglienza, la passione e la vitalità dello spirito latino e tropicale. Il risultato è una proposta unica, una vera innovazione nel settore della caffetteria moderna in Italia”.

Cafezal



L’ambizione è far uscire Cafezal dal capoluogo lombardo per renderla una azienda di riferimento sul piano internazionale, in particolare nel mondo latino (Europa del Sud e America meridionale). Questo spiega l’apertura già programmata a Lisbona, prima tappa prevista dell’espansione internazionale, storicamente una porta d’ingresso delle merci dal Sud America (quindi anche dei chicchi di caffè) verso l’Europa. Spiega Bitencourt, “sono di famiglia italiana, ma nato e cresciuto a Porto Alegre, Brasile. Ho costruito però la mia carriera da 16 anni in Europa e sicuramente queste esperienze all’estero mi danno la spinta naturale di voler vedere Cafezal internazionale.”

L’operazione di equity crowdfunding con Mamacrowd

L’operazione ha preso il via il 28 febbraio. Il taglio minimo della sottoscrizione per l’equity crowdfunding è fissato in 250 euro, un importo alla portata anche dei semplici appassionati del caffè di qualità. “Con queste risorse vogliamo aumentare la visibilità del marchio – spiega Bitencourt – per affermarci in Italia come brand leader di lifestyle nel mondo della caffetteria moderna e degli Specialty Coffee”.

L’offerta di Cafezal oggi si articola soprattutto nell’attività di caffetteria moderna e cucina/pasticceria (con produzione interna), nella torrefazione in proprio (una miscela della casa e una selezione a rotazione di circa 10-12 caffè monorigine) e nella vendita a privati e professionisti di caffè, accessori e macchine legate a questo mondo con la possibilità di frequentare corsi di formazione dedicati. Inoltre il gruppo è anche molto attivo nella distribuzione verso location prestigiose del canale Horeca.

Un portfolio di attività solido e profittevole, che ha consentito a Cafezal di superare senza problemi il periodo della pandemia e di mantenere un costante tasso di crescita di fatturato e redditività. Negli ultimi quattro anni Cafezal ha segnato un tasso di crescita annuale composto (Cagr) dell’80% e nel 2023 ha fatturato circa un milione di euro, contro i 550.000 euro realizzati nel 2022. La struttura, che oggi conta 23 collaboratori, rappresenta il più grande business di Specialty Coffee in Lombardia e nel 2023 ha venduto 18 tonnellate di caffè tostato.