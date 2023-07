Calano le quotazioni in Borsa, ecco che cosa rischiano gli investitori

Borsa, calano le quotazioni. Boom del private equity

Le aziende stanno abbandonando i listini. Nel 1996 erano oltre 2.700 le società quotate sul mercato principale della Borsa di Londra. Alla fine del 2022 questo numero è sceso a 1.100: una riduzione del 60%. Le cifre appaiono ancora peggiori se consideriamo un arco temporale più lungo. Dagli anni '60 il numero di società quotate in borsa nel Regno Unito è diminuito di quasi il 75%.

Una tendenza globale

I singoli Paesi tendono a rimproverarsi per le proprie mancanze su questo fronte, ma la realtà è che si tratta di un trend globale. La crisi europea è iniziata più tardi, ma la Germania ha perso più del 40% delle sue società pubbliche dal 2007. Anche gli Stati Uniti, spesso ammirati da lontano, hanno registrato un calo del 40% dal 1996. E questo anche se si tiene conto del boom delle offerte pubbliche iniziali (IPO) negli Stati Uniti nel 2021.

Cosa è accaduto?

Da un lato poche aziende hanno deciso di entrare nel mercato azionario, dall’altro c’è stato un flusso costante di società in uscita, soprattutto dopo essere state acquistate. Negli Stati Uniti, tra il 1980 e il 1999 in media si sono quotate in Borsa più di 300 società all'anno. Da allora, se ne contano solo 129 all'anno. Nel Regno Unito, il numero di nuove quotazioni è calato dopo la crisi finanziaria e da allora non ha registrato una ripresa significativa.

Anche la raccolta di denaro nelle IPO britanniche è in costante calo. Per le società con sede nel Regno Unito, questa tendenza si è manifestata a partire dall’inizio degli anni '90. Per le società estere, invece, la tendenza si è verificata negli ultimi dieci anni. Anche quelle che sono entrate in Borsa hanno aspettato più a lungo prima di quotarsi. L'età media di una società statunitense al momento dell'IPO è passata da otto anni nei vent’anni precedenti al 1999 a 11 anni.

Meno accesso per gli investitori a un ampio segmento di aziende

L'effetto netto di tutto ciò è che il mercato azionario offre oggi esposizione a una parte sempre più ridotta dell'universo aziendale. Ad esempio, meno del 15% delle società statunitensi con ricavi superiori a 100 milioni di dollari è quotato in Borsa. Perciò, i normali risparmiatori sono in gran parte privati dell'opportunità di investire direttamente in tutte le altre.