Camfin di Tronchetti Provera perde 19 mln, ma ricopre di soldi gli azionisti

Camfin, utilili in rosso nel 2023. Ma la società di Tronchetti Provera fa felici gli azionisti con cedole d'oro

Camfin chiude in perdita, ma non lascia i suoi soci a bocca asciutta. Controllata da Marco Tronchetti Provera, la società a monte della catena di controllo di Pirelli ha approvato un bilancio – chiuso ad agosto 2023 – in perdita di 19,3 milioni di euro. Rosso, questo, poi ripianato utilizzando profitti portati a nuovo per 7,8 milioni e riserve per 11,5 milioni.

Così, riporta Milano Finanza, nonostante la performance non brillante degli utili, gli azionisti hanno deciso di distribuirsi riserve per 17 milioni (rispetto ai 12 milioni distribuiti lo scorso anno).

Nel dettaglio, Marco Tronchetti Provera & C. (Mtp, proprietario del 31,79% delle quote) per 5,4 milioni, a Longmarch Holding (veicolo di proprietà della famiglia cinese Niu, a capo del 34,94% del capitale) per 5,9 milioni, a Unicredit per 1,5 milioni (proprietario del 9,08%), a Intesa Sanpaolo per 832mila euro (4,90% delle quote), alla Fidim della famiglia Rovati per 2,3 milioni (14,01%), a Massimo Moratti per 306mila euro (1,80%) e alla Finap di Alberto Pirelli per 592mila euro (3,49%).

Camfin presentava alla chiusura dell'esercizio un attivo di 731,4 milioni e un patrimonio netto di quasi 500 milioni. La quota del 14,1% di Pirelli è rimasta in carico a quasi 652 milioni cui si aggiungono i 22,5 milioni del 51% di Camfin Alternative assets (Caa).

Il conto economico ha beneficiato di 30,7 milioni di cedole dalla quota Pirelli (in crescita dai 22,7 milioni incassati lo scorso anno), ma è stato impattato da interessi passivi verso banche saliti anno su anno da 4,5 a 10 milioni e da 36,5 milioni di oneri finanziari dovuti alla chiusura di tre derivati.