Campari compra il cognac Courvoisier per 1,2 mld, ma il titolo cade in Borsa

Campari vuole comprare il cognac Courvoisier per 1,2 mld

Campari ha deciso di acquistare il cognac associato a Napoleone III. Il gruppo si appresta a concludere l'acquisizione del marchio storico francese Courvoisier per una cifra di circa 1,2 miliardi di euro. Courvoisier, selezionato come fornitore dalla Casa dell'Imperatore Napoleone III, è attualmente di proprietà della grande azienda americana Beam Suntory. Lo scrive il Corriere della Sera. Le trattative sono in uno stadio avanzato e dovrebbero essere finalizzate entro il 2024. Questa operazione rappresenta la più grande acquisizione nella storia di Campari, che mostra un notevole ottimismo riguardo alle prospettive di sviluppo di Courvoisier.

Negli ultimi anni, il prestigio del marchio è stato offuscato poiché Beam Suntory ha dato maggiore priorità ad altre bevande alcoliche. Campari si propone di ridare lustro all'etichetta, riportandola ai fasti della Belle Epoque, quando il cognac Courvoisier venne servito durante la cena inaugurale della Tour Eiffel e all'apertura del Moulin Rouge a Parigi. Fondata nel 1828 da Félix Courvoisier a Jarnac, nei pressi di Cognac, la Maison Courvoisier è una delle quattro principali "case" produttrici di cognac.

Il prezzo delle sue bottiglie varia da 35 a oltre 2.000 dollari, e nel 2022 il marchio ha registrato vendite per 249 milioni di dollari, con il 60% delle vendite negli Stati Uniti. Tuttavia, tra gennaio e ottobre 2023, il fatturato è diminuito del 33% a 148 milioni, a causa dell'inflazione e della contrazione seguita al picco dei consumi durante la pandemia. Con l'acquisizione del marchio Courvoisier, Campari otterrà anche il castello che funge da sede della società, le strutture di produzione e un deposito di cognac in fase di invecchiamento, con un valore contabile di circa 365 milioni. Questa operazione rafforzerà la presenza del gruppo in Francia, dove dal 2016 ha effettuato sette acquisizioni, investendo circa 2,2 miliardi di euro.

Campari in Borsa -5% dopo acquisto cognac Courvoisier

Avvio sotto pressione per Campari in Borsa. Il titolo in apertura cede il 5%. Il gruppo ha avviato trattative in esclusiva con Beam Suntory per acquisire il 100% di Beam Holding France, che detiene a sua volta il brand di cognac Courvoisier.