Esselunga lancia la sfida a Tannico: enoteca online con 1400 vini

Oltre 350 produttoti italiani e francesi nel catalogo online di Esselunga

Oltre 1400 etichette di vini in vendita online, prodotti da oltre 350 produttori italiani e francesi. Con l’obiettivo di servire tutte le regioni italiane, non solo quelle del CentroNord". Si tratta del nuovo obiettivo di Esselunga, raccontato dal Corriere della Sera. "Il taglio del nastro di Enoteca Esselunga è fissato martedì 14 novembre quando si alzerà il sipario sullo scaffale digitale di enoteca.esselunga.it comparirà l’offerta di etichette di qualità a prezzi che vanno da 10 a mille euro e nomi come Ferrari, Krug, Château Mouton Rothschild, Dom Pérignon, Sassicaia, Tignanello, Cervaro della Sala".

Secondo il Corriere della Sera, "è una selezione esclusiva che i 5,6 milioni di clienti Fidaty, più tutto il grande mercato, non troveranno nelle classiche Enoteche inserite negli 88 superstore del gruppo. È un passo strategico per il gruppo presieduto da Marina Caprotti perché da martedì Esselunga si presenterà sul mercato del vino di pregio come pure play company". Lanciando la sfida ai concorrenti: da Tannico, che fa capo con il 50% a testa a Campari e Moët Hennessy del gruppo Lvmh, a Callmewine, Bernabei e vino.com.