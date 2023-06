Campari, la saga dei Garavoglia: dalla holding Lagfin 50 milioni a Maddalena

Accordo tra i fratelli Garavoglia: 50 milioni a Maddalena

Cinquanta milioni di euro a Maddalena Garavoglia. È l’ultimo capitolo della saga Campari, come scrive il Corriere della Sera. Tra i tre fratelli, infatti, Luca, Alessandra e Maddalena si è arrivati a un accordo molto importante. I primi due sono riuniti nella holding Lagfin e controllano il 54% della multinazionale titolare di uno dei marchi italiani più noti al mondo.

La terza, Maddalena, fece causa nel 2000 ai fratelli e alla madre, accusando di essere stata estromessa dall’azionariato della Campari con un aumento di capitale. Nel 2006 vinse il processo ottenendo 100 milioni di risarcimento; poi una transazione chiuse la vicenda giudiziaria.

Ma non i dissidi in famiglia, destinati a ripresentarsi, dieci anni più tardi, alla morte della madre Rosa Anna Magno che ha nominato Luca e Alessandra suoi eredi universali. Maddalena, venuta a sapere che l’inventario dei beni della madre era stato fatto nel 2017 in sua assenza dal notaio, dallo zio (esecutore testamentario della sorella Rosa Anna) e dal procuratore che agiva per conto dei fratelli (che erano assenti) presentò una querela nei loro confronti.