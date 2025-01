Canone Rai, ecco come richiedere l'esonero in bolletta della tassa tv

Canone Rai, fino al 31 gennaio è possibile ottenere l'esonero. Ecco tutte le modalità per la richiesta

Fino al 31 gennaio è ancora possibile richiedere l'esonero dal pagamento del canone Rai, che viene addebitato automaticamente nella bolletta energetica. Sono infatti esclusivi dalla tassa tutti coloro che seppur abbiano attivato un'utenza elettrica ad uso domestico non hanno però un televisore.

Per l'esonero dal canone Rai è necessario che nessuno dei componenti del nucleo familiare abbia una tv. La richiesta va effettuata dall'intestatario dell'utenza elettrica residenziale o da un erede attraverso i canali messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate come l’applicazione webintermediari abilitati (Caf e professionisti abilitati).

In alternativa si può inviare un'email o una PEC con firma digitale all'indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it o una raccomandata sena busta a Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 - 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.

L'utente che richiede l'esonero dal canone Rai dovrà compilare la Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Nel caso in cui il canone Rai sia addebitato a un altro componente della famiglia e non al titolare dell'utenza elettrica, si dovrà inserire il codice fiscale di chi effettua la pagamento e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza (quadro B).