Canone Rai resta in bolletta, Pippo Baudo plaude: "Giusto così"

Il canone Rai resta in bolletta nel 2023, la decisione del governo Meloni

Dopo tanto vociferare il Mise ha definitivamente smentito in una nota la possibile esclusione del canone Rai dalla bolletta elettrica. A prendere parola per primo è stato il Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha definito i rumors degli ultimi giorni assolutamente non fondati "alla luce del lungo lavoro istruttorio in corso".

"La milestone Pnrr, ha spiegato il Tesoro in una nota riportata da Ansa, trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela della concorrenza del mercato dell'energia elettrica e si basa sulle proposte Agcm, la quale non aveva rilevato alcuna criticità in merito al pagamento del canone Rai dal punto di vista della concorrenza del mercato dell'energia, a condizione che il pagamento fosse trasparente per gli utenti finali. Requisito che risulta soddisfatto".

Canone Rai in bolletta, Pippo Baudo: "Se fa servizio pubblico, è giusto così"

Dalla parte del governo anche uno dei volti più Rai più amati del pubblico, Pippo Baudo. Conversando con l'agenzia stampa Adnkronos il conduttore ha dichiarato: "Se un servizio pubblico fa servizio pubblico, allora è giusto che si paghi il canone e che vada nella bolletta. Ma di fronte a questo grande mandato del pubblico, che dà alla Rai una potenza enorme dovuta a un incasso certo, l'Azienda ha un grande peso specifico culturale da assolvere".

Baudo ha lodato inoltre l'"altissima qualità" della serie 'Esterno Notte' di Marco Bellocchio che ha debuttato da poco su Rai1: "Un prodotto bellissimo, ma che non ha avuto il successo sperato perché il pubblico non è più abituato a questo livello qualitativo". "Quando conducevo 'Domenica In", ha ricordato il conduttore, cercavo di parlare di libri, portavo grandi scrittori per affrontare temi importanti. All'inizio non ha avuto grande successo, ma poi sì. Il pubblico è come un bambino cui devi insegnare a camminare, se non lo fai, quando poi gli dai un prodotto di altissima qualità come 'Esterno Notte', non ottieni i risultati sperati", ha concluso Baudo.

Canone Rai in bolletta nel 2023, i sindacati chiedono un incontro urgente a Giorgetti