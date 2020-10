Canson con Ardian, acquisisce minoranza dell'1,2% in Inwit

Canson Capital Partners (Canson) annuncia che ha agito in qualità di Merchant Banker in un consorzio guidato da Ardian che ha perfezionato l’acquisto del 49% di Daphne 3, la holding controllata da TIM che a sua volta deterrà una partecipazione del 30,2% in Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“INWIT”).

In tale contesto, Canson, con il supporto finanziario del Gruppo Azimut, ha completato l’acquisito diretto da TIM di una quota dell’1,2% del capitale sociale di INWIT. Canson ha inoltre raggiunto un accordo di opzione per l'acquisizione diretta da TIM di un’ulteriore quota fino all’1,8% di INWIT. Questa operazione è in linea con il modello di merchant banking di Canson, mirata a connettere fonti di capitale alternative con opportunità uniche d’investimento.

Canson ha affiancato Marco Patuano, ex amministratore delegato di TIM ed ex amministratore delegato diEdizione Holdings, in qualità di esperto di settore per la consulenza al consorzio guidato da Ardian e larealizzazione dell'investimento. Marco sarà nominato Presidente di Daphne 3. Questa operazione, una delle più grandi ‘PIPE’ (Private Investment in Public Equity) in Europa negli ultimi 10 anni, è la terza Corporate Partnership su cui Canson ha fornito consulenza e in cui ha co-investito fin dalla sua nascita nel 2017.

A seguito del closing di questo veicolo di investimento, Canson gestirà circa 400 milioni di euro in tre fondi di merchant banking. Matteo Canonaco, co-fondatore di Canson, ha dichiarato: "Siamo lieti di aver collaborato con Ardian e Azimut su INWIT. Questa operazione testimonia ancora una volta la validità del business model di Canson in cui identifichiamo alternative solution capital per specifiche situazioni strategiche in partnership conaziende. Assieme al nostro ruolo di spicco come advisor e co-investitore nei carve-out di Refinitiv e Kantar,questa operazione rappresenta un’ulteriore pietra miliare per il rafforzamento del nostro track record in merchant banking e stabilisce un rapporto privilegiato con Azimut, il principale asset manager indipendente italiano.

”Pietro Giuliani, presidente di Azimut ha detto: “Ancora una volta dimostriamo la nostra elevata capacità di innovare e di creare soluzioni mai presentate prima sul mercato. Poter partecipare a questa transazione insieme a Canson Capital Partners e a Marco Patuano è motivo di orgoglio e ulteriore dimostrazione delle rilevanti opportunità di investimento che possiamo offrire in esclusiva ai nostri clienti. In particolare conquesta transazione partecipiamo attraverso un operatore leader nello sviluppo dell’infrastruttura di telecomunicazioni che sarà di vitale importanza per la ripresa del ciclo economico del nostro Paese ed il suo sviluppo futuro.”

Nell’operazione, Canson è stata supportata da New Street Advisory per gli aspetti di consulenza strategica di settore, da Debevoise & Plimpton e Legance – Avvocati Associati per gli aspetti legali e da Maisto e Associatiper gli aspetti fiscali.