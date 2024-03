Capri Holdings punta sull'Italia: rilevato il calzaturificio aretino Sicla

Capri Holdings acquisisce il calzaturificio aretino Sicla. La holding Usa fa le scarpe a Michael Kors, Versace e Jimmy Choo

Capri Holdings ha completato l'acquisizione del rinomato produttore di calzature Sicla, con sede ad Arezzo. Lo scrive Pambianconews. Fondata nel 1979 da Enzo Donnini, l'azienda italiana è stata gestita dalla famiglia sin dall'inizio e continuerà ad esserlo anche in futuro, come specificato in una nota ufficiale. Capri Holdings, noto per i suoi prestigiosi brand di lusso quali Michael Kors, Versace e Jimmy Choo, si impegna a mantenere gli elevati standard di qualità dei prodotti e dei servizi offerti dal talentuoso team di artigiani di Sicla. Questa non è la prima volta che Capri Holdings investe in aziende toscane; nel 2019 ha acquisito Alberto Gozzi, un prestigioso atelier e calzaturificio con sede a Pistoia.

Inoltre, a gennaio, Jimmy Choo ha annunciato i piani di espansione nella zona di Scandicci. La maison sta lavorando alla costruzione di una nuova sede per gli uffici centrali del marchio nel distretto conciario toscano. La nuova struttura, che si estenderà su una superficie di circa tremila metri quadri, è prevista per essere operativa entro la fine del 2024, sostituendo l'attuale sede più piccola. Questo nuovo stabilimento sorgerà nell'area di via Don Lorenzo Perosi, già sede di altri rinomati marchi del lusso come Gucci (che sarà il vicino di Jimmy Choo), Braccialini e Dior.