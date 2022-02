Carige (Bper), grana Amissima per le polizze di Cimbri. Accordo fino al 2028

Per Amissima Vita la partnership con Carige pesa circa il 55% degli 1,2 miliardi di raccolta premi

L'accordo di Amissima Vita con Banca Carige è blindato per sei anni, fino al 2028. Non ci sono clausole di change of control che potrebbero determinare lo scioglimento dell'alleanza prima del tempo, dopo che Bper, nei giorni scorsi, ha raggiunto l'accordo di rilevare dal Fidt (il fondo di tutela dei depositi) l'80% della banca ligure. Bper distribuisce ai propri sportelli le polizze di Unipol, gruppo guidato da Carlo Cimbri e che ha in portafoglio il 18,9% del capitale della banca amministrata da Piero Montani.

Anzi, Amissima Vita ha anche in tasca un'opzione che le potrebbe consentire di allungare di altri dieci anni la partnership, fino al 2038, spiega a MF-Milano Finanza Jozef Bala, direttore generale della compagnia assicurativa che a settembre è stata ceduta da Apollo ad Athora, gruppo assicurativo europeo arrivato a 90 miliardi di masse gestite, con presenze in Olanda, Irlanda e in Germania.

Come pure in Belgio, dove la società si è insediata rilevando da Generali le sue attività assicurative nel Paese per 540 milioni. "Athora ha forti ambizioni di crescita anche in Italia", continua Bala, che lavora a nuovi accordi distributivi e non esclude nuove acquisizioni.

"Nel contratto non c'è alcuna clausola da far valere in caso di cambio di azionista ma siamo pronti ad ascoltare le richieste se il nuovo azionista vorrà aprire la discussione", ha spiegato infatti Bala. Per Amissima Vita la partnership con Carige pesa circa "il 55% degli 1,2 miliardi di premi di raccolta. Molto meno rispetto al 95% del 2018 e con l'arrivo di Athora ci sarà un'ulteriore spinta alla crescita, con l'Italia che rappresenta un Paese strategico per il gruppo. Vogliamo raddoppiare o anche triplicare le masse attuali nel giro di 3-4 anni, con un investimento stabile nel tempo", ha aggiunto il top manager.

