Carige, la fine di una storia di Borsa: l'addio a Piazza Affari dopo 27 anni

Carige aveva fatto il suo ingresso in Borsa nel gennaio 1995, prima fra le casse di risparmio italiane

Carige dice addio a Borsa dopo 27 anni. Bper Banca ha depositato 23.701.944 euro alla banca ligure come pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle azioni residue in circolazione. Conseguentemente, si legge in una nota diffusa dall'istituto di credito emiliano, in data odierna avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle azioni ordinarie residue a favore di Bper con conseguente annotazione a libro soci da parte di Carige.

Borsa Italiana, ricorda la nota, aveva disposto la sospensione dalle negoziazioni sull'Euronext Milan delle azioni ordinarie di Carige per le sedute del 16 e del 19 settembre 2022 e la revoca dalla quotazione a partire dalla data odierna. Inoltre, con il medesimo provvedimento Borsa Italiana ha disposto la contestuale revoca delle azioni di risparmio della banca ligure sempre dalla data odierna.

Pertanto, i restanti titolari delle azioni di risparmio che non hanno aderito all'offerta volontaria riaperta rimarranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.