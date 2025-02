Carlo Conti come un calciatore di Serie A, guadagno stellare per Sanremo 2025

Sanremo 2025: la cifra choc che Carlo Conti si metterà in tasca

Insieme al Festival di Sanremo, torna anche la classica domanda che solletica la curiosità del pubblico: quanto guadagna Carlo Conti per condurre e dirigere artisticamente la kermesse? La cifra non è ufficiale, ma secondo indiscrezioni lo showman toscano dovrebbe incassare tra 450.000 e 500.000 euro per l’intero evento, cifra che include sia la conduzione delle cinque serate sia il lavoro di selezione e direzione artistica.

Si tratta di un compenso in linea con quelli degli ultimi anni: nel 2017, al suo ultimo Festival, Conti percepì circa 650.000 euro, cifra che all’epoca sollevò non poche polemiche, tanto che il conduttore spiegò di averne devoluta una parte alle vittime del terremoto. Rispetto ad Amadeus, che per il Festival 2023 avrebbe incassato circa 700.000 euro, la Rai sembra aver limato il budget, pur restando su cifre di tutto rispetto.

D'altra parte, Conti, volto storico della Rai, non è nuovo a queste cifre: il suo stipendio annuo, ai tempi di “Tale e Quale Show” e degli altri programmi di punta, si aggirava attorno ai 2 milioni di euro, rendendolo uno dei conduttori più pagati della tv pubblica.