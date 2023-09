Caro voli, al Ceo di Ryanair decolla la brocca: "Decreto illegale e stupido"

Caro voli, O'Leary: "Decreto illegale, l'Ue lo annullerà"

"La crescita interna" del comparto aereo italiano "e' messa a repentaglio" dal 'decreto prezzi' del governo, "illegale e stupido" e "che limita la liberta' delle compagnie aeree di fissare tariffe aeree basse". Lo ha detto, presentando a Milano l'offerta invernale della compagnia, l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, per il quale "la legge europea garantisce alle compagnie aeree la liberta' di fissare i prezzi piu' bassi o piu' alti, e nessun decreto italiano puo' limitare". Un decreto che "verra' annullato dai Tribunali europei", si e' detto convinto il manager.

"Questo decreto illegale - ha sottolineato O'Leary - danneggera' il traffico nazionale italiano poiche' incoraggera' le compagnie aeree, come Ryanair, a ridurre i voli/capacita' sulle rotte nazionali (che sono soggette al decreto) e a trasferire voli/capacita' su rotte internazionali da/per Milano e Roma dove e' ancora possibile fissare i prezzi liberamente. Questo decreto portera' solo meno voli e tariffe piu' alte per Sardegna e Sicilia", ha aggiunto il fondatore di Ryanair che ha concluso: "L'Italia, le sue isole e le sue Regioni sono state tra i maggiori beneficiari della crescita e delle tariffe basse di Ryanair e purtroppo questo decreto, stupido ed illegale, basato su consigli falsi e inaccurati di Enac, avra' l'effetto opposto riducendo la capacita' e aumentando le tariffe per la Sardegna e la Sicilia, fino a quando non verra' annullato dai Tribunali europei".