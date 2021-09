Carrai, 300.000 € da fondo vicino a Cdp. Super assegno per l'amico di Renzi

Carrai, 300.000 € da fondo vicino a Cdp. Grossa cifra per amico di Renzi

Marco Carrai è stato tra i protagonisti di una delle più importanti operazioni finanziarie degli ultimi anni in Italia, la fusione tra Nexi e Sia. Il manager, fedelissimo del leader di Italia Viva Matteo Renzi, avrebbe ricevuto - si legge sul Fatto Quotidiano - un super assegno per un servizio di consulenza da 300 mila euro. A versare il denaro sarebbe stata Advent International, fondo di private equity americano e beneficiario della fusione tra la società privata Nexi e l’azienda pubblica Sia, controllata da Cassa depositi e prestiti (Cdp) e presieduta da Federico Lovadina, avvocato pistoiese nominato su spinta renziana.

I 300 mila euro - prosegue il Fatto - sono il compenso per la sua consulenza nell’operazione Nexi-Sia? Carrai ha detto di non poter rispondere perché “tenuto al dovere di riservatezza” nel suo ruolo di consulente di Advent. Il fondo americano non ha invece voluto rivelare il motivo del bonifico, ma ha assicurato che "è legato a un’altra operazione" non meglio specificata.